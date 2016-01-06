أفضل معدات السلامة لحماية طفلك

التنظيم الداخلي في المنزل له أهمية كبيرة لدى الأمهات، فعندما تنشغل الأم بأمور المنزل تحدث الكثير من الحوادث التي قد تؤذي أطفالهن، لذلك عليك توفير الأمان لطفلك من خلال تركيب بعض معدات السلامة في المنزل، ومن أهم هذه المعدات:

· قفل لاصق لحماية الأطفال: يستعمل هذا القفل لإحكام إغلاق الخزائن والأبواب والأدراج لحماية الأطفال، وهو عبارة عن شريط مصنوع من مادة السيليكون ومن جانبيه مقبض دائري مصنوع من البلاستيك.



· سدادات لمنافذ الكهرباء للرضع والأطفال: تقلل هذه السدادات من مخاطر إقحام أصابع أطفالك أو أي شيء بمقبس الحائط.

أسعار البيع:25 ريالاً لقطعتين.

أماكن الشراء: محل أيكيا.



· واقي الأصابع للأبواب: يعمل هذا الواقي على منع إغلاق الباب بالكامل، مما يقلل من مخاطر انحشار أصابع طفلك في الباب، ويمكنك أيضاً وضع الواقي على مقبض الباب حتى لا يرتطم الباب بالحائط.

أسعار البيع:19 ريالاً لـ12 قطعة.

أماكن الشراء: محل أيكيا.



· صداد باب: يبقي الصداد الباب مفتوحاً، وهو طريقة سريعة وسلسة لمنع انحشار أصابع طفلك في الباب.

أسعار البيع:19 ريالاً لثلاث قطع.

أماكن الشراء: محل أيكيا.



· لاقط شباك: يمكنك استخدام لاقط شباك للنوافذ التي تفتح للداخل أو الخارج والنوافذ الانزلاقية، حيث يقفل لاقط الشباك ليبقي الشباك مفتوحاً في مواضع مختلفة، ويلزم بعض القوة لفتح اللاقط، مما يعني أن الأطفال الصغار لن يتمكنوا من فتح الشباك بأنفسهم.

أسعار البيع:29 ريالاً لقطعتين.

أماكن الشراء: محل أيكيا.



شريط مانع للانزلاق: يمكنك بكل سهولة تأمين سلالم منزلك بشكل أكبر لسلامة الجميع، وذلك بوضع هذا الشريط المانع للانزلاق ذاتي اللصق على كل درجة من درجات السلم.

أسعار البيع:29 ريالاً لقطعتين.

أماكن الشراء: محل أيكيا.



·· الزاوية الإسفنجية لحماية الأطفال من الزاويات الحادة: تبدو زوايا الطاولات خطيرة للأطفال عند اللعب وعند بداية المشي، لذا تستخدم الزاوية الإسفنجية التي تحمي أطفالك من خطر التعرض للإصابة.

أسعار البيع:15 ريالاً.

أماكن الشراء: محل أيكيا.