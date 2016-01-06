أنظمة "ديتوكس" لعلاج أشهر المشاكل الصحية

مما لاشك فيه أنكِ من خلال التغذية التي تقدمينها لنفسك ولأطفالك وجميع أفراد عائلتك تتحكمين في مؤشر صحتهم، وقد تعرضنا سابقاً لماهية أنظمة "الديتوكس" المستحدثة طبياً لتخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه من خلال الطب البديل الذي يعتمد على الغذاء والماء بشكل كبير، فالسموم قد تؤثر سلباً على أداء وظائف أعضائه، وأنظمة "الديتوكس" تعيد الحيوية والنظافة والكفاءة لهذه الأعضاء.



في السطور التالية يرشدنا الدكتور والمعالج شريف سعيد إلى بعض أنظمة "الديتوكس" التي يمكنك استخدامها بسهولة خلال 3 أيام فقط للتعامل مع أبرز المشكلات الصحية التي قد تواجهينها أنت وأسرتك، فتابعيها معنا وسجلي الخطوات:

علاج حموضة المعدة:

- شرب كوب من اللبن البارد.

- تناول خليط القرفة بعسل النحل.

- تناول "التلبينة" وهي عبارة عن خليط من ردة الشعير باللبن مع العسل، وهي مفيدة للكبد أيضاً.



2. علاج القولون العصبي:

- تناول خليط مغلي من النعناع والكاموميل ونقاط من زيت الزيتون.

- تناول خليط الشمر والينسون المغلي.



3. علاج عسر الهضم:

- شرب خليط مغلي من القرفة والزنجبيل والكمون أو وضعها كتوابل مع الأطعمة.

- تناول الزبادي وشرب اللبن الرائب.

- تناول كوب من النعناع الساخن المخلوط بالليمون وربع ملعقة من الكمون.



4. علاج رائحة الفم:

- مضغ أوراق النعناع والبقدونس وأعواد القرفة.

- مضغ حبات من الشمر الحلو.

- غرغرة بماء دافئ وملح.



5. تنظيف الكبد:

- التوقف عن تناول الأطعمة لمدة ثلاثة أو خمسة أيام، والاكتفاء بشرب المياه والعصائر الطبيعية الطازجة، مثل: الليمون، البرتقال، الجوافة، الطماطم .

- شرب عصير عنب وبطيخ .

- تناول البطيخ والكيوي والعنب في حالة الشعور بالجوع.

- تناول كوب ماء دافئ مُحلى بملعقة من عسل النحل صباحاً.