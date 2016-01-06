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توقف عمال بتروتريد عن العمل بعد قرار الإدارة وقف 13 منهم

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توقف عمال بتروتريد عن العمل بعد قرار الإدارة وقف 13 منهم توقف عمال بتروتريد عن العمل بعد قرار الإدارة وقف 13 منهم
رفض جميع العاملين بشركة بتروتريد التوقيع، اليوم، وقرروا التوقف عن العمل، وذلك بعد قيام الإدارة بايقاف 13 عاملا منهم بسبب دخولهم فى إضراب بشكل يومى منذ شهر؛ لعدم مساواتهم بقطاعات الشركات الأخرى، وتطبيق اللائحة التأسيسية للشركة، وتنفيذ قرار الوزير بضم السنتين إداريا وماليا أسوة بباقى شركات المجموعة والعلاج الأسرى الخاص لهم.

وكانت إدارة الشركة قد قامت اليوم الأربعاء بوقف 13عاملا من عمال توزيع فواتير الغاز الطبيعى عن العمل، مما أدى إلى تضامن زملائهم وعدم توقيع جميع العاملين بالحضور حتى رجوع الإدارة عن قرارها وعودة زملائهم الموقوفين عن العمل.

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مصر 365