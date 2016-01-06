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وفد من أبناء السويس يقدم الدعم للقنصلية السعودية ضد سياسات إيران

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وفد من أبناء السويس يقدم الدعم للقنصلية السعودية ضد سياسات إيران وفد من أبناء السويس يقدم الدعم للقنصلية السعودية ضد سياسات إيران
توجه وفد من أبناء السويس يتقدمه الدكتور كمال البربرى، وكيل وزارة الأوقاف، والأنبا أنطونيوس ميلاد وكيل المطرانية بالسويس، بزيارة مقر القنصلية صباح اليوم ومقابلة المستشار أحمد عيد المحمدى قنصل المملكة العربية السعودية بالسويس، وتقديم له الدعم فى موقف السعودية ضد ساسات دولة إيران.

وقال الدكتور كمال البربرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الوفد ضم عددا كبيرا من أبناء السويس من مختلف المجالات الاجتماعية لتقديم الدعم للقنصلية السعودية، ممثلا عن الدبلوماسية السعودية بمصر، والتأكيد على أن الشعب المصرى يقف بجوار الشعب السعودى فى أى مواقف يتخذها حماية لأرضه ومواطنيه واحتراما للدول العربية.

وأضاف الدكتور كمال البربرى، أن اللقاء شهد ودًّا وحميمية بين الحضور والقنصل السعودى والتأكيد على الروابط التاريخية بين والسعودية.

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مصر 365

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