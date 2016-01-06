محافظ الأقصر يبحث مع قيادات الصحة إقامة قافلة طبية للعيون بالمجان

بحث محمد بدر محافظ الأقصر مع الدكتور أحمد حمزة نقيب الأطباء بالأقصر والدكتورة ناهد محمد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعدد من أطباء العيون، إقامة قافلة طبية للعيون يومى 29 ، 30 يناير الجارى.

وأوضح نقيب الأطباء – خلال اللقاء - أن القافلة ستقام بالتنسيق ما بين الأمانة العامة للأطباء ومديرية الصحة من خلال تفعيل العمل بين القطاعين الحكومى والخاص، حيث يتم الكشف والعلاج وإجراء العمليات مجاناً لعدد 300 حالة قابلة للزيادة بمستشفى الأقصر العام، على أن يتم تحويل حالات عمليات المياه البيضاء لمستشفى رؤية الخاصة.

وطالب محافظ الأقصر بضرورة تفعيل دور القوافل الطبية وتنويع التخصصات التى تستهدفها تلك القوافل، على أن تقام بشكل شهرى وعدم الاقتصار على القطاع الحكومى فقط، وعلى هامش اللقاء ناقش محافظ الأقصر سبل تشغيل الوحدات الصحية المغلقة والتزام الاطباء بنبطشياتهم، من خلال التنسيق ما بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء .