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إتمام الصلح بين عائلتى "الرمايلة وأولاد عمر" فى ديروط بأسيوط

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إتمام الصلح بين عائلتى "الرمايلة وأولاد عمر" فى ديروط بأسيوط إتمام الصلح بين عائلتى "الرمايلة وأولاد عمر" فى ديروط بأسيوط
تمكنت القيادات الأمنية، ولجان المصالحات بأسيوط، فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى "الرمايلة وأولاد عمر" بقرية باويط التابعة لمركز ديروط، وذلك لخلافات على قطعة أرض صحراوية.

ونجم عن تلك الخصومة الثارية مقتل "س. أ. م" وآخر ينتمى لعائلة الرمايلة، و"س. ع. ز" وآخرين ينتميان لعائلة أولاد عمر، و"س. ص. س" وآخر من خارج العائلتين، وإصابة "س. أ. ص" من عائلة أولاد عمر مقيمين بذات الناحية، لخلاف على قطعة أرض صحراوية.

عقد جلسة الصلح بحضور قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائى وفرع الأمن العام بأسيوط ولجنة المصالحات بالمحافظة، وبعض رجال الدين وقرابة 1000 شخص من أفراد العائلتين وأهالى القرية والقرى المجاورة، وذلك بالسرادق المقام بقطعة أرض فضاء بالقرب من عائلة أولاد عمر بقرية باويط، وقيام أفراد عائلة الرمايلة بدفع 145 ألف جنيه، وتم التوفيق والتصالح والتراضى بين الطرفين وأقروا جميعاً بالصلح النهائى بينهما وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر، وتحرر المحضر اللازم بجلسة الصلح.

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مصر 365