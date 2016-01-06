"داعش" يقتل ناشطة سورية ويستولى على حسابها على "فيس بوك" للإيقاع بالمعارضين

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن تنظيم داعش الإرهابى قتل الناشطة والصحفية رقية حسن محمد، فى الرقة فى سبتمبر الماضى كعقاب على تعليقاتها على مواقع التواصل الاجتماعى ضد التنظيم، ورغم ذلك، أبقوا على موتها سرا، واستولوا على حسابها الشخصى لجذب المعارضين إلى فخهم.

وقالت الإندبندنت أن رقية هى واحدة من بين كثير من المعارضين الذين عاقبهم التنظيم لجرأتهم على تحديه، مشيرة إلى أنها أغلب الظن تم احتجازها فى الرقة، فى يوليو الماضى، ثم قتلت فى سبتمبر.

ونقلت الصحيفة عن مواطن صحفى من منظمة "الرقة تذبح فى صمت" المناهضة لداعش والتى تعمل على توثيق الحياة فى ظل التنظيم الإرهابى، أن الأخير قام بالاستيلاء على حسابها واستخدمه فى محاولة للتعرف على معارضين آخرين.

وكانت آخر رسالة تركتها رقية على موقع التواصل الاجتماعى "إذا اعتقلنى تنظيم داعش وقتلنى فأنا لا أكترث، لأننى سأبقى مرفوعة الرأس وسأحتفظ بكرامتى".



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