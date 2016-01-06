تقرير - صفقة تبادلية منتظرة بين ريال مدريد وتشيلسي.. ويونايتد يترقب

أشارت عدد من التقارير الإنجليزية إلى أن جاريث بيل نجم ريال مدريد يشعر حاليا بالإحباط الشديد والقلق على المستقبل بسبب بعد رحيل المدرب رافاييل بينيتث الذي كان يعطيه دورا هاما.

وتولى زين الدين زيدان مهمة تدريب النادي الملكي خلفا للمدرب الإسباني المقال، وفي أول مؤتمر صحفي له أكد أنه سيعامل بيل بنفس الطريقة التي عامله بها بينيتث.

وحسب ما جاء بصحيفة جارديان فإن النجم الويلزي ليست لديه أية خطط من أجل الرحيل عن النادي الملكي، ومستقبله يعتمد كليا الآن علي كيفية الاعتماد عليه وطريقة المعاملة من جهة المدرب الجديد زيدان.

وفي المقابل أشارت صحيفة دايلي ميل أن مانشستر يونايتد لن ينتظر طويلا من أجل التحرك لضم الجناح الويلزي الطائر، وبمساندة من ريان جيجز قد يضم الشياطين الحمر اللاعب بمبلغ 75 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت صحيفة ميرور أن نادي تشيلسي يرغب أيضا في الحصول على خدمات جاريث بيل خصوصا أنه سيخضع لمرحلة إحلال وتجديد، والبلوز يعرفون جيدا رغبة زين الدين زيدان وريال مدريد في ضم إدين أزار وقد يستخدمون تلك الورقة لصالحهم.

فقد تحدث صفقة تبادلية بين الملكي وتشيلسي ينتقل على إثرها أزار للأول وبيل للثاني.