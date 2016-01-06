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بالصور..استئصال ورم سرطانى يزن 14 كجم لمريض بمستشفى جامعة المنوفية

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بالصور..استئصال ورم سرطانى يزن 14 كجم لمريض بمستشفى جامعة المنوفية بالصور..استئصال ورم سرطانى يزن 14 كجم لمريض بمستشفى جامعة المنوفية
نجح فريق جراحى بكلية الطب جامعة المنوفية برئاسة الدكتور أحمد القاصد، أستاذ جراحة الأورام ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فى إجراء عملية جراحية نادرة بوحدة جراحة الأورام بكلية الطب لمريض عمره 45 عاماً .

وتمكن فريق الأطباء من استئصال جذرى لورم سرطانى كبير بالبطن خلف الغشاء البريتونى مع استئصال الكلية اليمنى والحالب الأيمن وتسليك الشريان الأورطى والوريد والإثنى عشر والقولون، يزن الورم المستأصل 14 كجم ويزيد حجمه عن 30 سنتيمترا.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن العملية تمت بنجاح والمريض بحالة جيدة ويخضع لفترة النقاهة بالمستشفى الجامعى لجامعة المنوفية .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


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