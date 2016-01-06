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دراسة: رائحة العرق تكشف الغضب والعنف.. شم واستخبى

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دراسة: رائحة العرق تكشف الغضب والعنف.. شم واستخبى دراسة: رائحة العرق تكشف الغضب والعنف.. شم واستخبى
كشف باحثون عن أن رائحة عرق الشخص قد تحذرنا مما إذا كان يشعر بالغضب أو أن لديه ميولا للعنف، وهو ما يساعد فى التحذير من عنف محتمل من جانب هذا الشخص.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن المتطوعين الذين اشتموا رائحة عرق الرجال الذين انخرطوا فى أنشطة عدوانية مثل الملاكمة كان لهم رد فعل مختلف مقارنة برد فعلهم عند شم رائحة هؤلاء الذين يمارسون ركوب الدراجات.

وقال علماء الأعصاب القائمون على البحث، إن هؤلاء الذين اشتموا روائح الشخصيات العنيفة أصبحوا أكثر قلقا فى رد فعلهم.

وقالت الدكتورة سميلجانا موتيك، التى ترأست الدراسة، إن كشف روح العداء عند الشخص من خلال حاسة الشم يبدو أنه يتم بدون وعى، ويتضح ذلك من خلال ردود الأفعال.

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