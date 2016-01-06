أخبار عاجلة

محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: النجاح فى العمل ليس له علاقة بالحوافز أو الضغوط

Google+ Print
دراسة: النجاح فى العمل ليس له علاقة بالحوافز أو الضغوط دراسة: النجاح فى العمل ليس له علاقة بالحوافز أو الضغوط
كشف باحثون أن العقل الإنسانى له قدرة محدودة على أداء مهام معينة، وأن ذلك لا علاقة له بالمكافآت فى العمل أو زيادة الضغط من قبل المديرين.

وذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن علماء من هولندا قاموا بفحص عقول المشاركين خلال أدائهم لمهام وظائفهم من خلال الكمبيوتر وقاموا بقياس قدرتهم على تقييم المعلومات فى ظل ظروف مختلفة.

وكشفت الفحوص أنه خلال تقديم حوافز للأشخاص أو ممارسة ضغط اجتماعى عليهم لحملهم على المزيد من العمل فإن أداءهم الإجمالى لم يتطور. وقد اتضح ذلك بشكل خاص عندما أجرى المشاركون أعمالا تتطلب يقظة وانتباها.

وقال البروفيسور فرانك هارتمان، أستاذ المحاسبة الإدارية والرقابة الإدارية فى جامعة إيراسموس: "إذا كان علم الأحياء يقيد من قدرتنا على تحسين أنواع معينة من العمل فإننا بحاجة إلى التفكير بشكل أكثر ابتكارًا حول الطرق التى نقيس بها ونكافئ على أساسها العاملين".

وأضاف أن: "أصحاب الأعمال بحاجة لمعرفة أين يمكن أن يكمن ما يقيد الأداء فى العمل وأن يتجنبوا إحباط الموظفين عندما لا تعكس الوظائف أفضل الجهود".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365