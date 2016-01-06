إنفوجرافيك في الجول – هذا هو زيدان المدرب

ينتظر جمهور ريال مدريد يوم السبت المقبل لرؤية المدرب الجديد زين الدين زيدان في أولى لقاءات المرينجي ضد ديبورتيفو لا كورونا.

وحتى بداية تلك المباراة، لا يمتلكون سوى الأرقام وسيرة زيزو الذاتية لتمنية النفس بمشوار أفضل للفريق من مشواره مع رافائيل بينيتث.

زيدان قادم من قيادة فريق ريال مدريد كاستيا حيث لعب معهم 42 مباراة.

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أما عن المدربين اللذين أثروا عليه أو شكلوا زيزو المدرب فهم مارتشيلو ليبي الذي دربه في يوفنتوس بين عامي 1996 و2001.

وكذلك إيميه جاكيه الذي فاز معه بكأس العالم 1998.

يضاف إليهم بالتأكيد كارلو أنشيلوتي الذي كان زيدان مساعدا له الموسم قبل الماضي

أما عن المدربين الذي خاض زيدان معهم تجارب معايشة فكانوا الأرجنتيني مارتشيلو بييلسا الذي زاره زيدان في مارسيليا عام 2014 وبيب جوارديولا حيث زار زيدان المدرب الكتالوني في بايرن ميونيخ خلال شهر فبراير 2015.

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