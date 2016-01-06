نادال: أشعر بالأسف لبينيتث.. وزيدان ' التاريخي ' يستحق منصبه الجديد

عبر رافاييل نادال نجم كرة المضرب العالمي المعروف بتشجيعه لريال مدريد عن سعادته بتعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا للفريق.

وتحدث المصنف الخامس على العالم لموقع 360 سبورت أثناء بطولة قطر المفتوحة لكرة المضرب قائلا:"زيدان تاريخ بمفرده في كرة القدم، وهو جزء مهم من تاريخ ريال مدريد".

وأضاف "أعرفه جيدا، شخص جيد ومتواضع، يستحق مكانه الحالي".

وأردف "إنه جيد في التعامل مع اللاعبين، أنا سعيد جدا من أجله وأتمنى له كل التوفيق".

وتابع "أتأسف لما حدث لبينيتث، شيء مؤسف أن تبدأ مشروعا ثم تبتعد عنه بعد عدة أشهر".