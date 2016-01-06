مدرب أندرلخت: تريزيجيه موهوب لكن يحتاج إلى الوقت

أكد بيسنيك هاسي مدرب أندرلخت أن فريقه بحاجة لجناح ليضيف الكثير وأن كلا من محمود تريزيجيه اللاعب المصري المعار من الأهلي ولوكيباكيو وكاوايا بحاجة للوقت من أجل التأقلم.

وتسببت إصابة أندي نجار لاعب الفريق في حالة من القلق لهاسي حسب ما جاء بموقع النادي الرسمي إذ قال:"إصابة نجار جاءت في وقت سيء."

وأضاف المدرب الألباني "الطاقم يبحث حاليا عن لاعب جديد في مركز الجناح الأيمن، لدينا نجار وتريزيجيه وكاوايا، الثلاثة موهوبين وأصحاب مهارات كبيرة، لكنهم بحاجة للمزيد من الوقت، أنا أريد جناح يقدم الإضافة."

وكان المدرب قد صرح في وقت سابق أن تريزيجيه بحاجة لإثبات قيمته لكي يعطيه دورا أساسيا في الفريق، واللاعب المصري قد شارك كبديل في مباراة واحدة فقط مع ناديه البلجيكي حتى الآن.

الجدير بالذكر أن تريزيجيه قدم مستوى جيدا للغاية في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما عام 2013 في تركيا، واهتمت أندية سيلتك ونونتنجام فورست بضمه وقتها لكنه انتقل معارا إلى أندرلخت في أغسطس الماضي.