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وصول جثمان الراحل ممدوح عبد العليم إلى مسجد مصطفى محمود

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وصول جثمان الراحل ممدوح عبد العليم إلى مسجد مصطفى محمود وصول جثمان الراحل ممدوح عبد العليم إلى مسجد مصطفى محمود

وصل منذ قليل، جثمان الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، إلى مسجد مصطفى محمود، تمهيدًا لإقامة صلاة الجنازة عليه.

ودخلت الإعلامية شافكى المنيرى، زوجة الراحل،  فى نوبة بكاء هستيرية وأصيبت بحالة انهيار فور وصول جثمان زوجها إلى المسجد.

كما توافد عدد كبير من الفنانين ورجال الإعلام لاقاء نظرة الواداع وأداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل.

وتوفي الفنان ممدوح عبد العليم، أمس الثلاثاء، عقب أزمة قلبية مفاجئة أثناء أداء تمارين رياضية في أحد الأندية، ونقل إلى مستشفى “الأنجلو”، لكن وافته المنية، عن عمر ناهز الـ60 عاما.

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