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«مجلس الوزراء»يبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية

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«مجلس الوزراء»يبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية «مجلس الوزراء»يبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية

أرشيفية

بحث مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء فى اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية إضافة لعدد من التقارير المتعلقة بالخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية والسلع وتأمين الشارع المصري.

و يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم عددا من مشروعات القوانين ومن بينها قانون الإعلام والصحافة وقانون التأمين الصحي إضافة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها مشروع استصلاح المليون فدان ومحور تنمية قناة السويس والطرق وغيرها من المشروعات الأخري التي تدفع عجلة التنمية وتزيد من حجم الاستثمارات بشكل عام، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط.

و يستكمل مجلس الوزراء بحث التقارير الخاصة بنتائج جولة المشاورات بشأن سد النهضة والبيانات التفصيلية للمشروعات والبرامج المستهدف تنفيذها في إطار إعداد برنامج المقرر عرضه على مجلس النواب عقب بدء أعماله ، ونتائج الجولة الثالثة للمجلس التنسيقي المصري السعودي التي اختتمت أمس بالرياض وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار وخفض معدلات البطالة والحفاظ على مناسبة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

 

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