قائمة الأهلي بالكامل تتجه للإسكندرية.. ويومان راحة لغالي

قرر جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي اصطحاب كل لاعبي الفريق إلى معسكر الإسكندرية الذي يبدأ مساء الأربعاء استعدادا لمواجهتي اتحاد الشرطة والمقاولون العرب.

ويستضيف وصيف الدوري المصري فريق الشرطة الخميس على استاد برج العرب وسيبقى في الإسكندرية من أجل مواجهة المقاولون العرب بنفس الملعب الأحد المقبل.

ويفتقد الفريق لقائده حسام غالي في المواجهتين بعد إيقافه من قبل لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري عقب تصرفه غير الرياضي في لقاء الإنتاج الحربي الأخير.

وقرر الجهاز الفني للقلعة الحمراء إعطاء غالي يومين راحة على أن ينضم للفريق في معسكر الإسكندرية يوم السبت وسيكون متاحا لمواجهة الداخلية يوم الخميس 14 يناير في القاهرة.