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هبوط في الأسهم اليابانية بعد التجربة «الهيدروجينية»

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هبوط في الأسهم اليابانية بعد التجربة «الهيدروجينية» هبوط في الأسهم اليابانية بعد التجربة «الهيدروجينية»

أرشيفية

تراجعت الأسهم اليابانية، الأربعاء، إثر بروز مخاوف من فقدان الاقتصادي الصيني زخمه، وإعلان كوريا الشمالية نجاحها في تجربة قنبلة هيدروجينية.

ودفعت حالة عدم اليقين المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة في البورصة، وفق ما نقلت رويترز.

وانخفض مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 1% عند 18191.32 نقطة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 19 أكتوبر.

وتراجع مؤشر كايشين ماركت لمديري المشتريات إلى مستوى 50.2 في ديسمبر، من 51.2 في نوفمبر، مظهرا توسع قطاع الخدمات في الصين بأقل وتيرة في 17 شهرا في ديسمبر.

وهوى مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 في المئة عند 1488.84 نقطة، فيما تراجع مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 1% عند 13412.15 نقطة.

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