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بالفيديو والصور.. بدء أولى جلسات محكمة النقل بمقر محطة مصر

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بالفيديو والصور.. بدء أولى جلسات محكمة النقل بمقر محطة مصر بالفيديو والصور.. بدء أولى جلسات محكمة النقل بمقر محطة مصر
بدأت منذ قليل، أولى جلسات محكمة النقل بعد افتتاحها، حيث ستعقد جلستين كل أسبوع يومى الأحد والأربعاء، برئاسة قضاة من وزارة العدل، تم انتدابهم لنظر كل القضايا الخاصة بوزارة النقل والمواصلات.
>اليوم السابع -1 -2016

من جانبه أكد المستشار محمد مطاوع المستشار القانونى لهيئة السكه الحديد، أن فكرة إنشاء محكمة خاصة بقضايا النقل والمواصلات، جاءت من أجل تمثيل ردع عام وخاص لكل من تسول له نفسه ارتكاب أى مخالفة فى وزارة النقل والمواصلات بشكل سريع، لتحقيق عدالة ناجزة، وتحقيق مردود اقتصادى آمن وميسر.
>اليوم السابع -1 -2016

وأضاف مطاوع، فى تصريحات صحفية، أن فكرة إنشاء محكمة للنقل والمواصلات ترجع لوزير النقل الحالى المهندس سعد الجيوشى لتقليل والسيطرة على عمليات الاعتداء المستمر على أملاك الوزارة، موضحا أن المحكمة تنتظر تحويل كل قضايا النقل المتواجدة بالمحاكم الأخرى لسرعة نظرها والبت فى أحكام نهائية لها.
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>وذكرت وزارة النقل فى بيان لها أنه جار حاليا حصر الدعاوى المتعلقة بالنقل فى المحاكم، تمهيدا لإحالتها لمحكمة النقل، بالإضافة إلى الدعاوى الجديدة التى سوف تبدأ فى نظرها. وذكرت وزارة النقل أنه المنتظر أن تساهم المحكمة فى إعادة انضباط منظومة النقل، واستعادة الإيرادات والتى بالفعل بدأت تتزايد حيث حققت السكة الحديد 20 مليون جنيه زيادة فى إيراد شهر نوفمبر الماضى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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