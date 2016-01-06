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"جنايات القاهرة" تقضى ببراءة متهم فى إعادة محاكمته بقضية "خلية الماريوت"

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"جنايات القاهرة" تقضى ببراءة متهم فى إعادة محاكمته بقضية "خلية الماريوت" "جنايات القاهرة" تقضى ببراءة متهم فى إعادة محاكمته بقضية "خلية الماريوت"
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، ببراءة المتهم أحمد عبد الله فى إجراءات إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وفى الجلسة الماضية طالب شعبان سعيد دفاع المتهم ببراءة موكله، وقدم 4 حوافظ مستندات، الأولى بها صورة من عقد إيجار سيارة المتهم لقناة الجزيرة، والثانية بها صورة من رخصة سيارة المتهم، ودفع ببطلان تحريات الأمن كونها تحريات مكتبية، وأضاف بأن الأوراق تخلوا من أى دليل يدين المتهم.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا على المتهم.

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهم اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.


>بالفيديو.. 6 يناير.. الحكم على متهم فى إعادة محاكمته بقضية "خلية الماريوت"
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