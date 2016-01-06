طالب ثانوى ينتحر شنقا داخل غرفة نومه فى كفر الشيخ

انتحر رضا الحسينى محمد، 17سنة، طالب بالصف الثانى الثانوى الصناعى بالمدرسة الثانوية الصناعية بكفر الشيخ، بشنق نفسه بـ"شال" داخل غرفة نومه، تم نقل الجثمان لمشرحة كفر الشيخ العام بعد انتقال مباحث مركز كفر الشيخ برئاسة المقدم توفيق جاد رئيس المباحث ومعاونيه لمنزل المجنى عليه.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتلقى مأمور مركز كفر الشيخ بلاغاً من والد الطالب رضا يفيد بانتحار نجله، وبالانتقال لمنزل المجنى عليه تبين انتحار الطالب بشال معلقاً بسقف حجرة نومه، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام كفرالشيخ العام.

وبسئول أفراد أسرته، أكدوا عدم معرفتهم أسباب انتحاره، تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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