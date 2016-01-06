المهن التعليمية : تثبيت صرف معاشات العاملين طبقًا للرقم الكودي على «الفيزا كارد»

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، في اجتماعها أمس، تثبيت صرف معاشات المعلمين خلال الدفعات المتعاقبة طبقاً للرقم الكودي الصغير الموجود على الفيزا كارد وفق جدول زمني قصير جداً مثلما يتم في دفعة يناير الجاري.

> و قررت هيئة المكتب مطالبة كافة النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية بأن يكون هناك مندوب نقابي بكل مدرسة من العاملين بها مع إرسال بياناته للنقابة العامة ” الأسم – الرقم القومى – التليفون المحمول ” حتى يسهل التواصل معه وهذ الأمر هدفه وجود ممثل للنقابة فى كل مدرسة من مدارس الجمهورية حتى يكون هناك متابعة لكافة مشكلات المعلمين ومطالبهم والتواصل معهم فى أى شأن .

> ووافقت هيئة مكتب النقابة العامة ، لإدارة نادى الشاطئ بالإسكندرية على البدء الفورى فى ترميم النادى خاصة الفواصل وذلك من خلال مكتب استشارى هندسى متخصص ، إلى جانب التواصل مع معارض السيارات بالمحافظة لتقديم عروضها لعرض سياراتها بمدخل النادي.

> وتم تحديد يوم الاثنين الموافق 18 يناير الجاري، لفتح مظاريف الشركات المتقدمة لعمرة رجب وشعبان والبت فيها، على أن يتم الإعلان عنها من حيث المواعيد والأسعار فى حينه وسيتم تقديم الدعم للمعلمين من أعضاء صندوق الزمالة.