وصول هيئة محاكمة المتهمين بـ"اقتحام قسم حلوان" لمعهد أمناء الشرطة

وصلت منذ قليل إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، لنظر جلسة محاكمة 68 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

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