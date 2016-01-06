أخبار عاجلة

مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

وصول هيئة محاكمة المتهمين بـ"اقتحام قسم حلوان" لمعهد أمناء الشرطة

Google+ Print
وصول هيئة محاكمة المتهمين بـ"اقتحام قسم حلوان" لمعهد أمناء الشرطة وصول هيئة محاكمة المتهمين بـ"اقتحام قسم حلوان" لمعهد أمناء الشرطة
وصلت منذ قليل إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، لنظر جلسة محاكمة 68 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.


>- بالصور.. تأجيل محاكمة المتهمين بـ"اقتحام قسم حلوان" لـ 6 يناير لسماع الشهود

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365