سقوط المتهمين باختطاف مدير شركة بالمعادى وإخفائه فى إمبابة لطلب فدية

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف غموض اخطر واقعة اختطاف مدير شركة حديد تسليح بمنطقة المعادى فى عز الظهر، والذى تبين أن سائق كان على علاقة تجارية مع والد المجنى عليه، ونظرا لعلمه بثرائه خطط لاختطاف نجله، واستقل وباقى المتهمين "ميكروباص"، واعترضوا طريق المجنى عليه بزعم كونهم رجال شرطة واختطفوه وطلبوا مبلغ 30 مليون فدية، حتى نجح رجال المباحث من ضبطهم وإعادة المجنى عليه.

تلقي رجال مباحث قسم شرطة المعادى، بلاغا من "عاطف ر ه" 58 سنة صاحب شركة لتجارة وتوزيع حديد التسليح ومقيم المعادى، و"جمال س أ" 60 سنة سائق طرفه، بأنه حال استقلال نجل الأول "بولا" 25 سنة مدير شركة حديد تسليح، السيارة رقم د ر ع 382 ماركة هيونداى قيادة الثانى بشارع 5 بالمعادى، فى الاتجاه لتوصيله لمسكنه، اعترضت طريقهما سيارة ميكروباص حمراء و ترجل منها 4 أشخاص ادعوا أنهم رجال شرطة واقتادوا نجله للمكروباص بدعوى أنه مطلوب لديهم وفروا هاربين.

وأضاف أنه بعد الواقعة تلقى اتصال هاتفى من الجناة مفاده اختطاف نجله ومساومته على دفع مبلغ 30 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحة، وعقب ذلك تم تخفيض المبلغ إلى 10 مليون جنيه، وحال عرضه مبلغ 3 مليون جنيه فدية رفضها الجناة، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وعلى الفور كلف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، اللواء هشام العراقي مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبيه وإعادة نجل المبلغ سالما لأهله.

ونجح فريق البحث برئاسة اللواء محمود خلاف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء عبد العزيز خضر مدير إدارة المباحث الجنائية، فى التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد م م" 47 سنة سائق ومقيم الوراق، والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 2178 لسنة 2008م أسيوط "شيك"، والمحكوم عليه فى القضية رقم 2117 لسنة 2008 م مركز ساحل أسيوط "شيك"، والمقضى فيها بالحبس 3 سنوات، و"محمد ص م" 32 سنة ميكانيكى ومقيم الوراق، والسابق اتهامه فى القضية رقم 7083 لسنة 2003م إمبابة "سلاح"، والمحكوم عليه فى قضيتى "مخدرات" الأولى المقضى فيها بالسجن 3 سنوات، والثانية مقضى فيها بالحبس 3 شهور، و"عتريس ب م" 21 سنة سائق ومقيم الوراق، والمحكوم عليه فى قضية "سلاح"، والمقضى فيها بالحبس سنة، وكفالة 500 جنيه، وبصحبتهم آخرين جارى تحديدهم وضبطهم.

كما تبين من التحريات، أن المجنى عليه محجوز طرف المتهمين بالعقار سكنهم بمنطقة الوراق فى إمبابة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبصحبتهم المجنى عليه أثناء احتجازه بإحدى الشقق أعلى سطح العقار سكنهم، وبسؤاله أقر بقيام مجهولين باختطافه واحتجازه طرف المتهمين المضبوطين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية ولسابقة ارتباطه بعلاقة تجارية مع والد المجنى عليه وعلمه بثرائه خطط لاختطاف نجله ومساومته على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالى كبير، وقام بإخفاء المجنى عليه لحين دفع الفدية.

وأشار المتهم فى اعترافاته أنه قام باحتجاز المجنى عليه بمكان الضبط، بالاشتراك مع باقى المتهمين إلى أن تم ضبطهم، و بمواجهتهما أيدا ما سبق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



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