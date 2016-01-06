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القبض على عاطل بحوزته كيلو أفيون وسلاح نارى فى حملة أمنية بأسوان

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القبض على عاطل بحوزته كيلو أفيون وسلاح نارى فى حملة أمنية بأسوان القبض على عاطل بحوزته كيلو أفيون وسلاح نارى فى حملة أمنية بأسوان
شن رجال المباحث بأسوان، حملة تفتيشية بمركز إدفو، تمكنت من ضبط عاطل بحوزته كيلو أفيون وسلاح نارى غير مرخص وطلقات، تم التحفظ على المضبوطات والمتهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بضبط مباحث إدفو "محمد.ع" 50 سنة عاطل، ومقيم دائرة مركز إدفو، وبحيازته كمية من الأفيون المخدر وزنت كيلو جرام تقريبا، وبندقية خرطوش عيار 12مم و4 طلقات من نفس عيار السلاح المضبوط.

تحرر المحضر رقم 187 إدارى مركز إدفو لسنة 2016، وجارى عرض المتهم على نيابة المركز للتحقيق.

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