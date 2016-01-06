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ضبط وتحرير 26 قضية تموينية بالمنيا

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ضبط وتحرير 26 قضية تموينية بالمنيا ضبط وتحرير 26 قضية تموينية بالمنيا
تمكنت مديرية بالمنيا، من ضبط وتحرير 26 قضية تموينية، وذلك خلال إحدى الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التى نظمتها المديرية، والمكونة من مفتشى إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومديرية الصحة.

وأوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء طارق نصر محافظ المنيا، أنه تم تحرير 5 قضايا مخالفة فى مجال مراقبة السلع الغذائية بالمنيا وسمالوط وابو قرقاص، حيث تم ضبط 12 شيكارة من الدقيق البلدى المدعم زنة 50 كجم قبل بيعها بالسوق السوداء و50 كيلو من الفاصوليا الجافة بدون بيانات، بالإضافة إلى مصادرة 22 "كيس" من المواد الغذائية و2 كيلو من الأسماك والكبدة المجمدة مجهولة المصدر لدى أحد أصحاب محلات البقالة.

وتم تحرير 21 قضية تموينية مخالفة متنوعة ما بين "عدم إعلان عن الأسعار وشهادة صحية وإدارة منشأة بدون تراخيص ومخالفات مخابز ومواد بترولية".

وفى مجال متابعة توزيع كون وجبتك فانها متوافرة باستمرار ويتم التوزيع من خلال المنافذ المتحركة للشركة المصرية يوم لكل مركز ومنفذ القوات المسلحة ومنفذ وزارة الزراعة ومنافذ امان التابعة لوزارة الداخلية.

وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، قال محمود يوسف وكيل وزارة التموين أن هذه الحملات تأتى فى إطار توجيهات المحافظ من لإحكام الرقابة على المصانع وقمع الغش والتدليس، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة و سلامة المواطنين.

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مصر 365

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