النائب عبدالحميد كمال يسلم ملف مطار السخنة إلى محافظ السويس لمناقشة تنفيذه

قام النائب عبد الحميد كمال النائب البرلمانى بتسليم اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس ملف كامل مدعم بالوثائق وكتاب عن مطار السخنة الدولى المتعثر تنفيذياً إنشاؤه من قبل الحكومات المتعاقبة، وطالب كمال من المحافظ سرعة التحرك فى هذا الملف لأنه سيوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة لشباب السويس وسيكون المطار نقلة نوعية جديدة اقتصاديا وسياحياً للمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء النائب باللواء أحمد الهياتمى على هامش أحد الاحتفالات الثقافية بقصر ثقافة المحافظة اليوم الأربعاء. وقال النائب عبد الحميد كمال فى تصريحات خاصة إن مطار السخنة دليل على إهمال استمر 17 عاما.

وأضاف أنه رغم الخطوات التنفيذية التى تمت بخصوصه والتى منها "موافقة المحافظة على تخصيص 31 كم من الأراضى لإنشاء بمنطقة السخنة وقيام شركة نيريج العالمية المتخصصة فى إنشاء المطارات بتقديم الدراسة الفنية والاقتصادية لمطار السويس الدولى، وقيام الهيئة العامة للخرائط الملاحية والهبوط الآلى من تحديد خريطة المطار واستلام وزارة الدفاع الخرائط والإحداثيات بموقع المطار وصدور التقارير الفنية التى أكدت على سلامة الإقلاع والهبوط دون مشاكل بيئة أو عوائق.