انتهاء مشكلة مشروع الصرف الصحي بأبو تيج بعد الاتفاق مع الأهالى

أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، انتهاء مشكلة مشروع الصرف الصحي بأبو تيج بعد الاتفاق مع الأهالي بالتنسيق مع عضو مجلس النواب عن دائرة المركز عبد الفتاح جمال، على صرف خط السيب النهائي للمشروع في مصرف دكران.

جاء ذلك خلال زيارته لمحطة معالجة الصرف الصحي بالزرابي، يرافقه المهندس محمد صلاح رئيس شركة المياه والصرف الصحي والمهندس رجب عبد الونيس مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عاطف المهدي مدير الادارة الفنية بالهيئة وصلاح عامر رئيس مركز أبوتيج.

وقال المحافظ إن مشروع صرف صحي أبو تيج تم الانتهاء منه ودخوله الخدمة في 2010، واعترضت وزارة الكهرباء على المزرعة الخشبية لوجود أبراج ضغط عالي بالمنطقة وكان الحل المؤقت هو صرف السيب النهائي بمصرف دكران، بعد إنشاء وحدة معالجة ثلاثية لحين توفير اعتمادات تصل إلى 250 مليون جنيه لعمل مواتير رفع وصرف السيب على الهضبة الغربية.

وعند بدء تنفيذ خط السيب اعترض الأهالي على صرفه في مصرف دكران، مما أدى إلى تشغيل المحطة بربع طاقتها وعدم إمكانية ربط قرى أخرى عليها بسبب امتلاء أحواض الترسيب وظهور بعد التشققات في بعض منها.

واجتمع المحافظ وعضو مجلس النواب عبد الفتاح جمال مع الأهالي، وتحاوروا معهم وأوضح المحافظ لهم أن المياه التي سيتم صرفها على مصرف دكران هي مياه محطة المعالجة الثلاثية، وهي أفضل من مياه المصرف نفسه، لافتاً إلى أن المحافظة لن تقوم بمشروع تضر به الأهالي وعرض بعض الفيديوهات عليهم لمحطة معالجة مماثلة والمياه المنتجة وتحليل عينات منها ودعاهم لزيارة المحطة لمشاهدة عملية المعالجة بأنفسهم واقتنع الاهالي وتم قراءة الفاتحة لتبركة الاتفاق.

وأشار المهندس المسئول بالشركة المنفذة للمشروع أنه سيتم البدء في مد عداية خط السيب النهائي على مصرف دكران بطول 2.5 كيلو متر ويتم الانتهاء منه خلال شهرين ونصف.

يذكر أن مشروع صرف صحي أبو تيج يتكون من 3 محطات رفع و11 طلبمة ومحطة معالجة ثلاثية للمرحلة الأولى بطاقة 16 ألف متر مكعب / يوم، وبلغت تكلفتها 175 مليون جنيه، وتخدم حوالي 350 ألف نسمة وتخدم مدينة أبو تيج، وتم ربط عليها 3 قرى وهي قرى بني سميع والزيرة والأقادمة ضمن منحة المعونة الأمريكية، وجاري ضم 3 قرى أخرى هي الزرابي والبلايزة وأبو خرص بمعونة إمارتية يتم الانتهاء منها في نهاية 2016.