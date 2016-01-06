بالصور.. إزالة 30 حالة تعد على الأراضى الزراعية بطوخ

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمدينة طوخ، حيث تمت إزالة 30 حالة تعد بقرى ترسا وكفرمنصور، وتمت الإزالات بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ وقوات الشرطة، وذلك باستخدام معدات الوحدات المحلية.

كما تم فصل التيار الكهربائى عن المبانى المخالفة، وتمت الإزالة دون حدوث خسائر، وجاء ذلك فى إطار خطة محافظة القليوبية فى الحفاظ على الأرض الزراعية حرصا على مستقبل الأجيال القادمة، ولأنها ثروة قومية.

وأكد الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، أنه لا تهاون فى التعامل مع المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك حفاظا على هيبة الدولة، وأنه ليس هناك مجال لترك أى تعديات، وستتم الإزالة الفورية من خلال الحملات وتغريم المتعدين، مشددًا على تفعيل الدور الرقابى للوحدات المحلية القروية والجمعيات الزراعية.



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