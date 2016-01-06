حملات أمن وتجميل بجوار كنائس الدقهلية استعدادا لاحتفالات "عيد الميلاد"

شنت محافظة الدقهلية، عدة حملات بجميع أجهزتها الأمنية، والتنفيذية، حول الكنائس بالمحافظة، اليوم، لتأمين احتفالات عيد الميلاد، وقداس العيد، والذى سيبدأ مساء اليوم.

وشنت رئاسة مركز ومدينة طلخا، حملة نظافة بجوار كنيسة مارى مرقس بطلخا، وتم تجميل الكورنيش الذى تطل عليه الكنيسة، وتنظيف الشوارع المحيطة، بها، كما قام حى غرب المنصورة، بتجميل ورصف البلدورات بشوارع بورسعيد بجوار كنيسة مارجرجس، وتمهيد الطريق المؤدية لكنيسة مقابر العيسوى الخاصة بالأقباط الأرثوذوكس.

وتتمركز وحدات أمنية من قوات الجيش والشرطة، بجوار الكنائس، لحمايتها من أية أعمال شغب، مع تمشيط تام لمحيط الكنائس بشكل مستمر، بحثا عن وجود مفرقعات أو أى أجسام غريبة، قد تثير الذعر خلال احتفالات عيد الميلاد.