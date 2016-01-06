أخبار عاجلة

مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حملات أمن وتجميل بجوار كنائس الدقهلية استعدادا لاحتفالات "عيد الميلاد"

Google+ Print
حملات أمن وتجميل بجوار كنائس الدقهلية استعدادا لاحتفالات "عيد الميلاد" حملات أمن وتجميل بجوار كنائس الدقهلية استعدادا لاحتفالات "عيد الميلاد"
شنت محافظة الدقهلية، عدة حملات بجميع أجهزتها الأمنية، والتنفيذية، حول الكنائس بالمحافظة، اليوم، لتأمين احتفالات عيد الميلاد، وقداس العيد، والذى سيبدأ مساء اليوم.

وشنت رئاسة مركز ومدينة طلخا، حملة نظافة بجوار كنيسة مارى مرقس بطلخا، وتم تجميل الكورنيش الذى تطل عليه الكنيسة، وتنظيف الشوارع المحيطة، بها، كما قام حى غرب المنصورة، بتجميل ورصف البلدورات بشوارع بورسعيد بجوار كنيسة مارجرجس، وتمهيد الطريق المؤدية لكنيسة مقابر العيسوى الخاصة بالأقباط الأرثوذوكس.

وتتمركز وحدات أمنية من قوات الجيش والشرطة، بجوار الكنائس، لحمايتها من أية أعمال شغب، مع تمشيط تام لمحيط الكنائس بشكل مستمر، بحثا عن وجود مفرقعات أو أى أجسام غريبة، قد تثير الذعر خلال احتفالات عيد الميلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365