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الكشف على 1233 مواطنا و592 رأس ماشية فى القافلة الطبية والبيطرية بالمنيا

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الكشف على 1233 مواطنا و592 رأس ماشية فى القافلة الطبية والبيطرية بالمنيا الكشف على 1233 مواطنا و592 رأس ماشية فى القافلة الطبية والبيطرية بالمنيا
أكد الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، أنه قد تم الكشف على 853 سيدة وطفلا و380 رجلا فى جميع التخصصات الباطنة والأسنان وتنظيم الأسرة والنساء والأطفال كما تم الكشف والتحصين على 592 رأس ماشية، ضد الحمى القلاعية وإجراء بعض العمليات الجراحية للحيوانات.

جاء ذلك فى إطار نشاط الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذاً لخطة الجامعة التى تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمساهمة فى توفير الاحتياجات الطبية والبيطرية والزراعية، وتحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا واللواء طارق نصر محافظة المنيا، تم استئناف تنظيم القوافل الزراعية والبيطرية والطبية للقرى المحرومة من محافظة المنيا بقرية الشاروفية بمركز ملوى، والتى سبق للجامعة أن قامت بتغطية خمسة مراكز بالمحافظة.

وأشار الدكتور عادل عبد الله عبد الغنى وكيل كلية الزراعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع ومنسق عام القوافل بالجامعة، بأن تم إقامة ندوة وإلقاء محاضرات لأهالى القرية عن الكمبوست والإدمان والتدخين وضرره والتوعية بأمراض الشتاء وأنفلونزا الطيور.

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مصر 365