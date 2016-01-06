السيطرة على حريق فى مزرعة دواجن بمركز الدلنجات بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق اندلع بإحدى مزارع الدواجن بمركز الدلنجات دون حدث إصابات.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين نشوب حريق بمزرعة دواجن مقامة بالطوب الأبيض ومسقوفة بالأخشاب بقرية الخليلية التابعة لمركز الدلنجات ملك ناصر عبد الحليم محمد 30 سنة ومقيم بذات العنوان وتمت السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال مالك المزرعة قرر بمضمون ماتقدم وأرجع سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل وأضاف باحتراق المولد الكهربائى الخاص بالمزرعة وبعض العلفات والسقايات ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 316 إدارى مركز الدلنجات لسنة2016.