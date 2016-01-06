كمال الدين عميداً لمعهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، قراراً بندب الدكتور عادل محمد كمال الدين صابر، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم، للقيام بعمل عميد معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر، وذلك حتى بلوغ سيادته السن القانونية للمعاش.

يذكر أن الدكتور كمال الدين حصل على بكالوريوس العلوم فى الكيمياء من جامعة قنا عام 1979، ثم الماجستير فى الكيمياء من جامعة أسيوط عام 1985، والدكتوراه من نفس الجامعة عام 1988، كما شغل العديد من الدرجات العلمية، منها معيد بجامعة أسيوط عام 1980، ومدرس مساعد بقسم الكيمياء عام 1985، ثم مدرس فى عام 1988، وأستاذ مساعد عام 1993، إلى أن وصل إلى درجة أستاذ خلال عام 1998.

وشغل العديد من المناصب الإدارية منها وكيلاً لكلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث فى الفترة من 2008 إلى نهاية 2015، ثم منتدب لمنصب عميد لمعهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر منذ يناير 2016.

وأسهم كمال الدين بالعديد من الأبحاث والمشاركات العلمية المتميزة فى العديد من الدوريات واللقاءات والمؤتمرات المصرية والعربية والدولية، إلى جانب إشرافه على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه للدراسات العلمية المختلفة فى مجال الكيمياء.