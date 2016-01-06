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منفذان متنقلان لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى المنيا

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منفذان متنقلان لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى المنيا منفذان متنقلان لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى المنيا
أعلن اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، أن جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة فتح أمس منفذى سيارات متنقلة، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين من لحوم ودواجن وزبدة بأنواعها المختلفة، فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية، أنه كلف السكرتير العام المساعد للمحافظة ووكيل وزارة ورؤساء المدن المعنية بالتعاون الكامل وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لإنجاز العمل بالشكل اللائق.

وأكد المحافظ، أن تلك المنافذ سيتم من خلالها الوصول لأكبر عدد من المستهلكين، خاصة المناطق الريفية فى نطاق المحافظة، حيث ستجوب السيارات عددا من القرى.

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مصر 365

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