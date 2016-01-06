"أمن الإسكندرية" تضبط عددا من الخارجين على القانون

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برج العرب، برئاسة الرائد هيثم عبد المقصود، من ضبط كل من "سامح. ع" 34 سنة عامل مقيم دائرة قسم كرموز بحوزته "20" طربة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 2000 جرام" أثناء استقلاله السيارة رقم س ى ى مصر "ميكروباص صغير الحجم"، وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار واستخدامه السيارة فى عملية الترويج، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة.

كما تم ضبط "رمضان ع م" سن 58 بدون عمل مقيم دائرة القسم بحوزته "2" طربة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 200 جرام" ومبلغ "745" ألف جنيه أثناء استقلاله السيارة نقل إسكندرية، وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار واستخدامه السيارة فى عملية الترويج، وضبط "رمضان. س" 27 سنة عاطل، و"فرحات. خ" 18 سنة عاطل، مقيمين دائرة القسم بحوزتهما لفافة لمخدر الهيروين تزن حوالى 150جراما "ومبلغ 75 جنيهاً، وقد أقرا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، وتحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز من ضبط كل من "أحمد. ر"- 37 سنة عاطل السابق اتهامه فى عدد 7 قضايا "مخدرات – ضرب" آخرها القضية جنايات القسم "مخدرات" بحوزته "14" قطعة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 150 جراما" ومبلغ 70 جنيهاً هاتف محمول، أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابه، وتم ضبط " أشرف . ا "- 20 سنة عاطل مقيم مركز الرحمانيه – محافظة البحيرة بحوزته "4" قطع لمخدر الحشيش "تزن حوالى 125 جراما" وهاتف محمول، أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة.

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة ثان المنتزه من ضبط "عبد الرحمن. ج"- 18 سنة عاطل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن المؤبد، وجار التنفيذ عليه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة اللبان من ضبط "علاء. م"- 46 سنة بدون عمل مقيم قسم شرطة الدخيلة محكوم عليه فى عدد "56" حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "مبانى – تبديد" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة "28" سنة، وجار التنفيذ عليه.