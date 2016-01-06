تعيين محافظ الشرقية السابق نائبًا لرئيس «إيجي شتاين» للبحث العلمي

أعلنت جمعية “إيجي شتاين” للبحث العلمي، تعيين الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية السابق نائبًا لرئيس الجمعية لشؤون البحث العلمي، مضيفة إلى أن وجود عبد السلام إضافة قوية للجمعية خلال الفترة القادمة.

قال توفيق عوض الله رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن تولي عبد السلام لجنة البحث العلمي يعد إضافة قوية، مؤكدًا أن فترة توليه لمحافظ الشرقية أكدت للجميع أنه قادر علي صنع المزيد من الانجازات وفي وقت قريب.

وأكد عوض الله، أن عبد السلام سيعمل خلال الفترة القادمة علي وضع خطة لتطوير البحث العلمي داخل الجمعية، مما يساهم في مساعدة شباب الباحثين علي تحقيق طفرة لخدمة مصر في كل المجالات.

وقال الدكتور رضا عبد السلام، أنه سيسعي إلى تدعيم منظومة البحث العلمي في مصر من خلال مكانه بالجمعية، مشيرًا إلى ضرورة الوقوف بجانب شباب الباحثين ومساندتهم في أفكارهم وخروجها إلى النور.

وأكد عبد السلام، أنه سيسعي إلى إنشاء بنك أفكار داخل الجمعية لدعم أفكار الباحثين ودخولها حيز التنفيذ داخل الجمعية، بالإضافة إلى المشاركة في كل المسابقات المحلية والدولية التي سيتم الإعلان عنها في كل المجالات.

> أن تولي الدكتور رضا عبد السلام كنائب لرئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى توليه لجنة البحث العلمي بالجمعية يعد إضافة إلي الجمعية.

و نظمت الجمعية احتفالًا بقرار تعيين عبد السلام نائبًا للرئيس، حضره الدكتور جمال العبيدي نائب رئيس مجلس إدارة وأستاذ الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي جامعة المنصورة، والدكتور سعد مكرم استاذ قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة المنصورة ، والدكتورة نفيين أبو المعاطي الأمين العام للجمعية، وداليا فوده امين الصندوق وعضو مجلس إدارة، والمهندس أحمد يسري عضو مجلس إدارة والمدير التنفيذي للجمعية، وسارة عاطف مدير إدارة البحث العلمي وعضو مجلس إدارة.