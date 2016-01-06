تقرير: 179 شهيدا برصاص الاحتلال خلال عام 2015

كشف تقرير سنوى يصدر عن التجمع الوطنى لأسر شهداء فلسطين، والخاص بشهداء سنة 2015 أن 179 شهيدا استشهدوا بالرصاص والغاز السام الذى اطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلى بينهم 15 شهيدة ورضيع ثلاثة شهور ومسنة (72 عاما).

وقال التجمع الذى أعد التقرير أن مختلف فروعة فى المحافظات قامت بعمليات البحث الميدانى والتدقيق وتعبئة الاستمارات الخاصة بجميع الشهداء الذين استشهدوا بفعل الاحتلال الإسرائيلى منذ تاريخ الأول من يناير 2015، حتى نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه، موضحا أن عدد الشهيدات الإناث بلغ 15 شهيدة، فيما بلغ عدد الشهداء الذكور 164 شهيدا.

وأضاف أن أصغر الشهداء سنا الشهيد الطفل رمضان محمد فيصل ثوابته ثلاثة شهور من بلدة بيت فجار فى محافظة بيت لحم وأكبر الشهداء سنا الشهيدة ثروت إبراهيم سليمان الشعراوى 72 عاما من الخليل، مشيرا إلى أن عدد الشهداء الأطفال أقل من 18 عاما هو 35 شهيد وشهيدة.

ولفت إلى أن محافظة الخليل ومحيطها كانت هى الأكثر فى عدد الشهداء الذين سقطوا خلال العام الماضى وبلغوا 50 شهيد وشهيدة، فيما احتلت محافظة القدس المحتلة المرتبة الثانية ب 38 شهيد وشهيدة.

كما كشف التقرير أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلى حتى إعداد هذا التقرير يناير 2016 15 جثمانا لشهداء سقطوا خلال العام 2015، فيما أشار إلى أن سقوط الشهداء كان منذ شهر مارس حتى نهاية العام 2015 كان يتم كل إحدى عشرة ساعة ونصف الساعة تقريبا.

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