غدا .. إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة احتفالات عيد الميلاد

أعلن جمال سرور وزير القوى العاملة، أن غدا الخميس 7 يناير 2016، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن خالص التهانى للإخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

وأكد سرور، أن "هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذا الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر".

وأصدرت الوزارة، منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

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http://www.youm7.com/story/2016/1/6/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1/2525476#.VozQavl96M8