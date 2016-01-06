وزير الدفاع يرسل برقية تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيدالميلاد المجيد "تحديث"

بعث الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام هذا نصها :

قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يسعدنى أن أهنئ قداستكم بذكرى عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح، داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات، وأود أن أعرب لكم عن اعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التى أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمالاً واحدة فى بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد.

وأضاف وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى خلال البرقية: "كما أننى أشيد بهذه المناسبة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوى الحامى للوطن والحصن المنيع للشعب.. بارككم الله ورعاكم.. وكل عام وقداستكم بخير.

كما بعث الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة للبابا تواضروس الثانى بنفس المناسبة .

وأصدر الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة من الأقباط، وكذا الأقباط من أبناء القوات المسلحة بشمال ووسط سيناء بمناسبـة ذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام .

كما أصدر الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لأبناء القوات المسلحة من الأقباط بنفس المناسبة.