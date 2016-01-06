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إصابة 30 شخصًا في حادثي سير بالمنيا‎

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إصابة 30 شخصًا في حادثي سير بالمنيا‎ إصابة 30 شخصًا في حادثي سير بالمنيا‎

أصيب 30 شخصًا في حادثي سير بطريق بالمنيا، إثر انقلاب سيارتين أحدهما ربع نقل بملوي، والأخرى ميكروباص بالمنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل تقل 14 شخصًا أثناء عودتهم إلى منازلهم بمدينة ملوي، وأسفر الحادث عن إصابتهم بكسور وسحاجات وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي العام.

كما شهد الطريق الصحراوي الشرقي، إنقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل 16 شخصا أثناء عودتهم إلى منازلهم، وأسفر الحادث عن إصابتهم جمعيا، وتم نقلهم إلى المستشفي العام بالمنيا لتلقي العلاج ، وبالانتقال والفحص تبين أن السرعة الزائدة سبب الحادث.

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