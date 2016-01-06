محافظ عدن بعد نجاته:الهجوم ممول من المتمردين

قال محافظ عدن عيدروس الزبيدي، إن العمل الإرهابي، المتمثل باستهداف موكبه بهجوم انتحاري، تم تمويله من قبل ميليشيات الحوثين وعلي عبد الله صالح، من خلال تفعيل الخلايا النائمة في المنطقة.

وأشار الزبيدي في حديث لسكاي نيوز عربية، إلى أن الرسالة التي حاول الحوثيون إيصالها من خلال الهجوم هي رفضهم القاطع لسيادة عدن كعاصمة لليمن، ورفض المتمردين لسيطرة الشرعية على مؤسسات الدولة، حسب ما ذكرت «sky news»

ونجى كلاً من محافظ عدن عيدروس الزبيدي، ومحافظ لحج ناصر الخبجي، من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت موكبهما في حي الإنماء بعدن، وأسفرت عن مقتل أحد المرافقين وإصابة 8 آخرين.

وتم تنفيذ الهجوم من خلال سيارة مفخخة، يقودها انتحاري، وأدى الحادث إلى إصابة عدد من مرافقي المحافظين، ووقع الهجوم بعد خروجهم من اجتماع أمني عقد في منطقة البريقة.

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها مسلحون محافظ عدن، إذ تم اغتيال محافظ عدن السابق، اللواء جعفر محمد سعد، في ديسمبر الماضي في انفجار استهدف موكبه بمنطقة التواهي جنوبي اليمن، وتبناه في وقت لاحق تنظيم داعش المتشدد.