تقرير - المحمدي سيبقى مع هال سيتي رغم عروض اللعب في الدوري الممتاز

أشارت صحيفة هال دايلي ميل المنتمية لفريق المدينة الذي يلعب له أحمد المحمدي إلى أن الأخير مطلوبا في فريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح التقرير أن ناديي إيفرتون ووست بروميتش ألبيون يرغبان في ضم اللاعب صاحب الـ28 عاما ليعود للعب في الدوري الممتاز مرة أخرى بعد هبوط هال سيتي الموسم الماضي.

وأكد التقرير أن فريق النمور يسعى للاحتفاظ بأحد أهم لاعبيه الأساسيين والذي ينتهي عقده الصيف المقبل.

وأضاف أنه خلال الصيف المنصرم رغبت عدة أندية في ضم المحمدي إلى صفوفها، لكن ستيف بروس مدرب هال سيتي رفضها جميعا.

وحسب ما جاء بالتقرير فإن اللاعب كان مطلوبا في مارسيليا خلال الصيف الماضي، وعرض النادي وقتها مبلغ 2.6 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى راتب قدره 950 ألف جنيه إسترليني.

وقرر وقتها المحمدي البقاء مع النمور وأكد التقرير أن اللاعب على الرغم من ارتباطه بعدة أندية إلا أنه سيقرر البقاء مع هال سيتي.