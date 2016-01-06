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حريق داخل منزل يلتهم الأثاث وجهاز عروسين بمركز الغنايم فى بأسيوط

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حريق داخل منزل يلتهم الأثاث وجهاز عروسين بمركز الغنايم فى بأسيوط حريق داخل منزل يلتهم الأثاث وجهاز عروسين بمركز الغنايم فى بأسيوط
شب حريق، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بمنزل أحد المواطنين بمركز الغنايم، ما تسبب فى احتراق أثاث المنزل وإتلاف جهاز عروسين، كان مقررا إقامة عرسهما الأسبوع المقبل وإصابة بعض المواشى بالمنزل بحروق.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم، يفيد بنشوب حريق بمنزل "محسن.م.ح" بالعضايمة بالغنايم بحرى مما تسبب فى إصابة بعض المواشى وحريق جهاز عروسين دون وجود خسائر فى الأرواح.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والمطافى والإسعاف إلى موقع الحادث، وتمكنت من إخماد الحريق بالتعاون مع الأهالى، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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