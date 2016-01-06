حبس سورى ونجله لحيازتهما 300 طربة حشيش و150 قرص ترامادول بالسلام

قرر المستشار أحمد ربيع، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، حبس سورى ونجله، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بجلب 300 طربة حشيش و150 ألف قرص ترامادول من دولة لبنان بقصد الاتجار بها فى أعياد الميلاد بمدينة السلام.

وكشفت التحقيقات، فى القضية المقيدة برقم 2154 لسنة 2016 إدارى السلام، أن المتهم ونجله سوريين ويحملان الجنسية المصرية، ضبط بحوزتهما 300 طربة حشيش خام بوزن 61 كيلو و150 ألف قرص مخدر بوزن 25 كيلو من دولة لبنان، حيث تم جلبها لأحد الموانئ المصرية .

وأضافت التحقيقات، أن المضبوطات كانت مخفية داخل كراسى وترابيزات أطفال، حيث إن المتهمين كانا ينتويان الاتجار بتلك المخدرات فى أيام أعياد الميلاد، وأنكر المتهمان علاقتهما بتلك المضبوطات، حيث أكدا أنها ملك أحد أقاربهما مقيم فى دولة لبنان، وأنه طلب منهما استلام تلك الشحنة على أساس أنها كراسى وترابيزات أطفال وتخزينها داخل مخازنة الخاصة، إلا أنهما فوجئا بكونها مواد مخدرة .

كان فريق من مباحث مكافحة المخدرات بقيادة المقدم سامح واكب، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تمكن من ضبط المتهمين بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وتمكنوا من كشف الواقعة .