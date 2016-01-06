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«يوسي كوهين» يتولى منصب رئيس الموساد الإسرائيلي

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«يوسي كوهين» يتولى منصب رئيس الموساد الإسرائيلي «يوسي كوهين» يتولى منصب رئيس الموساد الإسرائيلي

لمجلس الامن القومي الإسرائيلي يوسي كوهين

تولي الرئيس السابق لمجلس الامن القومي الإسرائيلي يوسي كوهين، اليوم الأربعاء، منصب رئيس جهاز المخابرات “الموساد”.

وذكر راديو “صوت إسرائيل”، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن كوهين تولي رئيس الموساد خلفا لتامير باردو الذي شغل هذا المنصب لمدة خمس سنوات.

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أواخر العام الماضي بتعيين كبير مستشاريه للأمن القومي يوسي كوهين رئيسا جديدا لجهاز المخابرات.

وقال نتنياهو إن “يوسي” تولي قيادة مجلس الأمن القومي خلال العامين الماضيين, ولديه خبرات متعددة .

يذكر أن كوهين (54 عاما) انضم للموساد في 1983 وشغل العديد من المناصب وترقى لدرجة نائب مدير وهو منصب شغله بين (2011 و2013) قبل انتقاله لمجلس الأمن القومي.

 

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