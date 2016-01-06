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النوم على الجانب الأيسر يتسبب فى كوابيس

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النوم على الجانب الأيسر يتسبب فى كوابيس النوم على الجانب الأيسر يتسبب فى كوابيس
كشف بحث علمى جديد أن الأشخاص الذين ينامون على جانبهم الأيسر هم أكثر عرضة للكوابيس، وأن هؤلاء الذين ينامون على جانبهم الأيمن يحصلون على نوم أفضل ويشعرون بقدر أكبر من الأمان.

وبحسب البحث، الذى نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن 40% من الأشخاص الذين ينامون على جانبهم الأيسر اعترفوا بأن أحلاما وكوابيس مزعجة انتابتهم مقارنة بـ6ر14% فقط ممن ناموا على جانبهم الأيمن.

وأشار البحث إلى أن الأشخاص الذين شملهم البحث وناموا باتجاه يدهم اليمنى رأوا أحلاما أفضل، وذلك نتيجة لشعورهم بالراحة والأمان، وأن الأشخاص الذين ينامون على جباههم هم من رأوا أفضل الأحلام على الإطلاق.
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