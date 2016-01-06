لمريض الكبد.. ابعد عن الأطعمة الحارة والتوابل لتجنب ارتجاع المرىء

تغذية مريض الكبد

أضرار الأطعمة الحريفة على مرضى الكبد

تلعب التغذية دورا كبيرا فى علاج المرضى الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة ومنها أمراض الكبد، وهناك بعض الأطعمة غير المسموح بها لمرضى الكبد لتفادى تعرضهم لبعض المخاطر الصحية.>حول ذلك يقول حسنى الفيومى، استشارى أمراض الباطنى والسكر بمستشفى الطلبة بالمنوفية، إن التغذية أحد أساسيات الوسائل العلاجية التى يستلزم على مريض الكبد مراعاتها والاهتمام بنوعية الأطعمة التى يتناولها لتفادى تعرضه لبعض الأضرار الصحية.>واستكمل د.حسنى قائلا "هناك بعض الأطعمة غير المسموح لمريض الكبد بتناولها، مثل الأطعمة المضاف إليها البهارات والفلفل الأسود والتوابل والفلفل الحار، نظرا لأنها تتسبب فى تركز السموم داخل خلايا الكبد بالتالى تعرضه لبعض المشاكل الصحية.

وتابع د.حسنى قائلا "يساهم تناول مريض الكبد لبعض الأطعمة المضاف إليها توابل والبهارات فى زيادة فرص إصابته بارتجاع المرىء وارتفاع ضغط الوريد البابى، مما يحدث تمددا بالأوعية الدموية التى تتسبب دوالى فى المرىء".

لذلك ينصح د.حسنى بضرورة عدم تناول مرضى الكبد الأطعمة الحريفة والمضاف إليها بعض التوابل والبهارات، لتفادى تعرضهم لبعض المشاكل الصحية والاهتمام بتناول الغذاء الصحى.