مدرب الأهلي لـ في الجول: الشرطة أخطر مع فتحي مبروك

أكد محمد عبد العظيم "عظيمة" مدرب المساعد في جهاز النادي الأهلي أن فريقه استعد بقوة لمواجهة اتحاد الشرطة غدا الخميس بملعب برج العرب في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة مشددا في الوقت ذاته على خطورة منافسه في وجود فتحي مبروك على رأس جهازه الفني.

وقال عظيمة لـ FilGoal.com: "وجود فتحي مبروك على رأس الجهاز الفني للشرطة يزيد من صعوبة المباراة خصوصا أنه قضى فترة طويلة بين جدران الأهلي ولديه فكرة واضحة عن إمكانيات كل لاعب ودوره في الملعب".

وكان جهاز جوزيه بيسيرو قد خلف جهاز فتحي مبروك في قيادة الأهلي مع وجود فترة انتقالية بقيادة عبد العزيز عبد الشافي توج فيها الفريق بكأس السوبر على حساب الزمالك.

وأضاف عظيمة " كل المباريات صعبة .. والشرطة فريق قوي ومنظم ولديه عناصر جيدة للغاية ، وقد دربنا اللاعبين على خطة مناسبة لمواجهته من واقع شرائط مبارياته الأخيرة"

وتطرق عظيمة الى أبرز عناصر الشرطة التي تمثل "كمين" للفريق -على حد وصفه- بعد أن عانى أمام الإنتاج الحربي، موضحا أن الجهاز الفني وضع خطة لمراقبتها خاصة صلاح ريكو الذي سجل هدف رائع ضمن ثنائية في مرمى الإسماعيلي مؤخرا.

واختتم عظيمة "ريكو لاعب مميز. الشرطة يمتلك عناصر مميزة أيضا في كل المراكز"

ويحتل الأهلي المركز السادس بـ19 نقطة ومؤجل له 3 مباريات يلعب أولها غدا.

أما الشرطة فيقبع في المركز الـ16 بـ7 نقاط فقط دون تحقيق أي انتصار في 10 مباريات.

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