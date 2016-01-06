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تعليقا على أزمة التسريب.. عضو اتحاد الكرة: ' العملية هربت '

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تعليقا على أزمة التسريب.. عضو اتحاد الكرة: ' العملية هربت ' تعليقا على أزمة التسريب.. عضو اتحاد الكرة: ' العملية هربت '

قال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري إن المشاكل تحيط بالجبلاية منذ البداية وأن منظومة التحكيم بها قصور شديد.

ونشبت أزمة في الوسط الرياضي المصري بسبب تسريب مكالمة بين وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام وثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد يتحدث فيها عن تعيين حكم ما يحبه رئيس الزمالك.(طالع كافة التفاصيل)

وكان مرتضى منصور قد هاجم وجيه بعد خسارة فريقه أمام طلائع الجيش بعد احتساب الحكم محمود البنا ركلتي جزاء للأخير، وطالب بإبعاده عن اللجنة وتحدث عن مؤامرة لإعطاء الدوري لفريق ما.

وحل مجاهد ضيفا على قناة سي بي سي وقال:"بعد شهر أو شهرين فقط من انتخاب اتحاد الكرة الحالي بدأت الاستقطابات والاتجاهات والمشاكل".

"حاولنا علاج الأمر لكن الشيء الإيجابي من هذا التسريب هو أنه أظهر مشاكل كثيرة جدا في الاتحاد".

"هناك بعض القرارت كان تؤخد عندا في شخص ما بغض النظر عن علاقتها بالموضوع نفسه".

"العملية هربت وحدث شرخ كبير في التحكيم".

"حتى عندما رحل عصام عبد الفتاح عن اللجنة لم يسلم الأمور لمن سيتولى بعده، فقط أغلق هاتفه وانطلق للإمارات".

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فيديو اليوم السابع