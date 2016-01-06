اشتباكات فى تعز اليمنية وقصف للطائرات يسفر عن مقتل 31 من الميليشيات

تشهد مدينة تعز جنوب غربى اليمن اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة وميليشيات الحوثيين وصالح من الثلاثاء واستمرت حتى قبل الفجر فى غرب المدينة، وذلك بعد الاشتباكات التى استمرت طوال أمس وأسفرت عن مقتل 31 من الميليشيات وإصابة نحو 100 من عناصرهم.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن 12 من عناصر الجيش والمقاومة قتلوا فى الاشتباكات وأصيب 55، كما قتل مدنى وأصيب 15 آخرين فى القصف العشوائى للميليشيات على الأحياء السكنية.

وأوضح المركز- فى تقريره اليومى عن العمليات العسكرية- أن طائرات دول التحالف العربى قصفت مواقع للميليشيات فى أماكن متفرقة من المدينة وتركز القصف على منطقة الربيعى والسجن المركزى وجبل هان بالضباب غرب المدينة مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من عناصر الميلشيات.

وأكد أن قوات الجيش والمقاومة شنت هجوما على مواقع تمركز المليشيات فى الجحمليه شرق المدينة وحققت تقدما وسيطرت على عدة مواقع وأخلتها من قناصة الميليشيات، فيما استمرت الاشتباكات فى منطقة صبر واستطاعت المقاومة السيطرة الكاملة عليها وتأمينها ومنع تسلل عناصرهم إليها.

وأشار إلى أن قوات الجيش والمقاومة وقوات برية وبحرية وطائرات الأباتشى التابعة لدول التحالف تمكنت من السيطرة على ميناء ميدى بمحافظة حجة الساحلية شمال غرب اليمن وسقط عدد كبير من الميليشيات وفر من تبقى منهم.

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